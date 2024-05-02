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الخميس 02 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

قرعة كأس مصر .. فيوتشر يواجه بترول أسيوط في دور الـ32

فيوتشر
فيوتشر
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أسفرت قرعة بطولة كأس مصر عن مواجهة فريق مودرن فيوتشر لفريق بترول أسيوط ضمن منافسات دور الـ٣٢ من مسابقة كأس مصر.

ومن المقرر أن يتم تحديد موعد مباريات دور الـ٣٢ من مسابقة كأس مصر يوم الإثنين المقبل.

وأسفرت قرعة البطولة عن مواجهة مودرن فيوتشر لفريق بترول أسيوط ضمن منافسات دور الـ٣٢ من مسابقة كأس مصر.

ومن المقرر أن يتم تحديد موعد مباريات دور الـ٣٢ من مسابقة كأس مصر يوم الإثنين المقبل.

كما أسفرت قرعة البطولة عن مواجهة المقاولون لنظيره الترسانة في إطار مباريات دور الـ32 للبطولة.

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة فريق زد في السابعة مساء غد الجمعة باستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة 21 لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

فريق مودرن فيوتشر المقاولون المقاولون العرب