محافظ المنوفية: ضبط طن لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمى

شدد اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية، على تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق وأماكن بيع وتصنيع منتجات اللحوم على مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة للوقوف علي مدى صلاحية المنتجات ومدى مطابقتها للاشتراطات الصحية والبيئية و رفع درجة الإستعداد القصوى لإستقبال أعياد شم النسيم .

حيث شنت الوحدات المحلية لمراكز ومدن تلا ومنوف وقويسنا وحى غرب عدة حملات بالتنسيق مع الطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك والتموين والأجهزة المعنية، وأسفرت الحملات عن ضبط 800 كجم أسماك سردين مملحة غير صالحة للاستهلاك الآدمى بنطاق مركز ومدينة قويسنا، كما تم تحرير36 محضر جنح بمركز ومدينة تلا لمخالفة الإشتراطات الصحية وعرض خارج حدود المحل و عدم إعلان أسعار السلع، وضبط 100 كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى خلال حملات مكبرة بنطاق حى غرب شبين الكوم.

وفى مركز ومدينة منوف تم ضبط 20 كجم لحوم مجهولة المصدر وتحرير 6 محاضر جنح عدم اعلان عن الأسعار ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الوقائع وإخطار النيابة العامة لإعمال شئونها في هذا الشأن.

وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة الاستمرار في التنسيق التام مع مديريات الطب البيطري والصحة والتموين بمتابعة الحالة العامة للأسواق يومياً لضبط السلع الفاسدة ومنتهية الصلاحية والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري واتخاذ كافة الإجراءات الرادعة حيال المخالفين تحقيقاً للصالح العام.