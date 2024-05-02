قرعة كأس مصر.. الأهلي والزمالك في مواجهات سهلة بدور الـ32

يخوض قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك، مواجهات سهلة فى الدور الـ 32 من منافسات بطولة كأس مصر، حسبما أسفرت القرعة اليوم الخميس.

ويحمل الأهلي لقب كأس مصر بعد تغلبه على الزمالك بهدفين دون رد في نهائي النسخة الماضية بالسعودية.

وأسفرت قرعة دور الـ 32 لبطولة كأس مصر عن مواجهة سهلة للأهلي أمام الألومنيوم، والزمالك فى مواجهة متكررة أمام بروكسي.

كان بروكسى خصمًا صعباً للزمالك فى النسخة الماضية، بعدما حقق فوزًا صعبًا في دور الـ23 بثلاثة أهداف لهدفين، في مباراة امتدت لشوطين إضافيين.



وجاءت قرعة دور الـ32 لكأس مصر كالتالي:



الأهلي - الألومنيوم



فاركو - الواسطى



البنك الأهلي – بتروجت



المصري – جمهورية شبين



بيراميدز – النصر



الاتحاد – أبوقير للأسمدة



المقاولون - الترسانة



بلدية المحلة – الجونة



الزمالك – بروكسي



طلائع الجيش - بور فؤاد



الإسماعيلي - القناة



سموحة – لا فيينا



فيوتشر – بترول أسيوط



إنبي - النجوم



سيراميكا كليوباترا - مكادي



زد إف سي – الداخلية

