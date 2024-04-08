موعد أذان المغرب 29 رمضان ومواقيت الصلاة بالمحافظات

يوافق اليوم الإثنين 8 شهر أبريل اليوم التاسع والعشرين من شهر رمضان الذي فيه ليلة خير من ألف شهر، ويحرص المسلمون كل يوم على معرفة موعد أذان المغرب ومواقيت الصلاة. وحسب إمساكية الهيئة العامة للمساحة، يحين موعد رفع أذان مغرب اليوم الاثنين 29 من رمضان، في محافظة القاهرة.



موعد أذان المغرب: في تمام الساعة 6:18 مساء.

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

-آذان صلاة الفجر 4:06 ص

-موعد صلاة الظهر 11:57 م

-موعد صلاة العصر 30: 3 م

-موعد صلاة المغرب 6:18 م

-موعد صلاة العشاء 7:38 م

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

-آذان صلاة الفجر 4:09 ص

-موعد صلاة الظهر 12:02 م

-موعد صلاة العصر 36: 3 م

-موعد صلاة المغرب 6:24 م

-موعد صلاة العشاء 7:45 م

وقت صلاة الفجر 4:13 صباحاً

موعد أذان الظهر 11:58 صباحاً

موعد أذان العصر 3:30 مساءً

موعد أذان المغرب 6:18 مساءً

موعد أذان العشاء 7:35 مساءً

مواقيت الصلاة في شرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 3:58 صباحاً

موعد أذان الظهر 11:45 صباحاً

موعد أذان العصر 3:16 مساءً

موعد أذان المغرب 6:04 مساءً

موعد أذان العشاء 7:22 مساءً.