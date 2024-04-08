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الإثنين 08 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

محافظ الأقصر يعتمد مخططات الحيز العمراني لـ 3 قرى.. صور

مخططات الحيز العمراني
مخططات الحيز العمراني
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اعتمد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم الاثنين، المخططات التفصيلية لقرى الشيخ عامر بالقرنة والروافعة الغربية بالبياضية والسلام بأرمنت، وذلك في إطار التعاون المثمر بين محافظة الأقصر والهيئة العامة للتخطيط العمراني، لضبط المنظومة العمرانية الحضارية والريفية من خلال إعداد المخططات الإستراتيجية العامة والتفصيلية لمدن وقرى المحافظة.

محافظ الأقصر يشيد بجهود هيئة التخطيط العمراني

وأشاد محافظ الأقصر بجهود الهيئة العامة للتخطيط العمراني، برئاسة الدكتورة مها فهيم رئيس الهيئة والدكتور ياسر حلمى نائب رئيس الهيئة.

وفى سياق متصل، قام المهندس السيد بدوي مدير المركز الإقليمي لجنوب الصعيد، بعرض آخرالمستجدات الخاصة بتحديث المخطط الإستراتيجى العام لمدينة الأقصر وذلك بحضور الدكتور محمد العراقي استشاري التخطيط العمراني المهندس عبد المسيح نبيل مدير إدارة التخطيط العمرانى بمحافظة الأقصر، ورؤساء المدن ومديرى الإدارات الهندسية بالمحافظة.

اعتماد المخططات الاستراتيجية (4)
اعتماد المخططات الاستراتيجية (4)
اعتماد المخططات الاستراتيجية (3)
اعتماد المخططات الاستراتيجية (3)
اعتماد المخططات الاستراتيجية (2)
اعتماد المخططات الاستراتيجية (2)
اعتماد المخططات الاستراتيجية (1)
اعتماد المخططات الاستراتيجية (1)
محافظ الأقصر لمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر الهيئة العامة للتخطيط العمرانى ارمنت القرنة