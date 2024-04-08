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الإثنين 08 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

ضبط 14551مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

ضبط 14551مخالفة
ضبط 14551مخالفة مرورية متنوعة)
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 واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.
وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 14551 مخالفة مرورية متنوعة .. من بينها المخالفات التالية: 652 مخالفة السير بدون تراخيص. 22 دراجة نارية مخالفة. 7717 مخالفة تجاوز السرعة المقررة. 18 مخالفة موقف عشوائى. 439 مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة. 7 مخالفات شروط التراخيص.
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية. 
 

الإدارة العامة للمرور المرور