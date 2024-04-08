بالفيديو.. تفاصيل حفل افتتاح المتحف المصري الكبير

كشف عيسى زيدان، المدير العام التنفيذي لترميم ونقل الآثار بالمتحف المصري الكبير، تفاصيل زيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أمس لتفقد أعمال المتحف المصري الكبير، قائلًا: "إن الدكتور مصطفى مدبولي يقوم بعمل متابعة أسبوعية للمتحف المصري الكبير لتفقد نسبة الإنجاز والأعمال الموجودة".

وقال "عيسى" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح البلد" على فضائية "صدى البلد" اليوم الاثنين، إن اجتماع رئيس مجلس الوزراء بالأمس، كان يتضمن الوقوف على اللمسات النهائية والتجهيزات النهائية للمتحف المصري الكبير، حيث من المتوقع أن يكون المتحف أيقونة المتاحف العالمية بعد انتهاء أعماله التنفيذية بنسبة كبيرة.

وتابع، أن موعد افتتاح المتحف المصري الكبير سيكون خلال الفترة القليلة المقبلة، ويتوقف فقط على رؤية القيادة السياسية والأحداث العالمية التي تحيط بالمنطقة، والظروف المهيئة لافتتاحه بشكل رسمي بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وعدد من قيادات الدولة المعنيين.

وأردف، المدير العام التنفيذي لترميم ونقل الآثار بالمتحف المصري الكبير، أن حفل افتتاح المتحف المصري الكبير سيمتد لأيام متتالية، ولن يكون يومًا أو اثنين فقط، والحفل سيكون عظيم جدًا وعلى درجة كبيرة من الفخر والشرف.