مصرع 3 بضربات روسية على منطقة زابوريجيا الأوكرانية

أسفرت ضربات روسية على منطقة زابوريجيا في جنوب أوكرانيا عن مقتل ثلاثة أشخاص، اليوم الاثنين، في اليوم الثاني للهجمات الدامية على المنطقة، وفق ما أفاد حاكمها.

وتأتي الضربات على المنطقة الريفية غداة مقتل ثلاثة أشخاص في هجوم روسي على بلدة غوليابول.

وقال الحاكم إيفان فيديروف على شبكات التواصل الاجتماعي: «قتل ثلاثة أشخاص وأصيب ثلاثة بجروح في منطقة بولوغيفيسكي» التابعة لزابوريجيا.

وأضاف أن القوات الروسية قصفت ثماني مناطق مأهولة في زابوريجيا «357 مرة» في الساعات الـ24 الماضية.

إلى ذلك، قالت القوات الجوية الأوكرانية، اليوم، إن روسيا أطلقت 24 طائرة مسيرة هجومية على أوكرانيا خلال الليل مستهدفة بالأساس البنية التحتية الحيوية في جنوب البلاد وشرقها.

وأشارت القوات الجوية عبر تطبيق «تليجرام» إلى أنها دمرت 17 طائرة مسيَّرة استخدمتها روسيا في هجومها فوق مناطق أوديسا وميكولايف وكيروفوهراد وخميلنيتسكي وجيتومير. ولفتت إلى أن الطائرات المسيرة كانت من طراز «شاهد» الإيرانية الصنع.

وأضافت: أنه تم تدمير صاروخ جوي موجه من طراز «كيه إتش-59» أطلقته روسيا فوق منطقة دنيبروبتروفسك.

وقال أوليه كيبر حاكم منطقة أوديسا: إنه تم تدمير أربع طائرات مسيَّرة فوق المنطقة الواقعة بجنوب البلاد.

وأضاف: «تعرضت منشأة للنقل والإمداد لأضرار، كما لحقت أضرار بمحطة وقود جراء سقوط حطام طائرة مسيَّرة».