قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة في مدينة دورا جنوب الخليل

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الإثنين، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت حملة اعتقالات واسعة في مدينة دورا جنوب مدينة الخليل.

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدينة دورا جنوب الخليل بعدد كبير من الآليات العسكرية، وانتشرت جنود الاحتلال في شوارع المدينة.

ومنذ قليل، قامت جرافات الاحتلال بتدمير وتجريف البنية التحتية قرب مسجد المرابطين في مدينة طولكرم، بعد اقتحام المدينة بعدد كبير من جنود الاحتلال الإسرائيلي معززة بآليات عسكرية.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي محيط حي الغناوي في بلدة عزون شرق قلقيلية، كما اقتحم الجيش الإسرائيلي بلدة أودلا جنوب مدينة نابلس.