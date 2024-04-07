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الأحد 07 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

"القاصد" يتلقى التهنئة من أسرة جامعة المنوفية الأهلية بمناسبة عيد الفطر المبارك

جانب من الحدث
جانب من الحدث
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استقبل الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية والمكلف بتسيير أعمال جامعة المنوفية الأهلية وفد من جامعة المنوفية الأهلية وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وأعرب رئيس الجامعة عن امتنانه بهذا اللقاء موجها للجميع الشكر على التهنئة وحرصهم على المشاركة فى كافة المناسبات، مؤكدا أن جامعة المنوفية الأهلية من الإنجازات الهامة التى تحققت وتشهد تطورا ملحوظا على كافة المستويات وأصبحت من النقاط التعليمية المضيئة التى تم تنفيذها بدعم وتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير التعليم العالى ومن أهم محاور استراتيجية التعليم العالي.

 وأشار إلى انتظام سير العمل بجميع البرامج والكليات وتعاون الجميع لإنجاح منظومة العمل بما يناسب التزايد المستمر فى أعداد الطلاب، موجها الشكر لجميع أسرة جامعة المنوفية الأهلية على هذا اللقاء ومتمنيا عيدا سعيدا على جميع أبناء الجامعة.

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