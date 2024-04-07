القاصد يتلقى التهنئة من أسرة جامعة المنوفية الأهلية بمناسبة عيد الفطر

استقبل الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية والمكلف بتسيير أعمال جامعة المنوفية الأهلية وفد من جامعة المنوفية الأهلية وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك، وضم الوفد الدكتورة نانسى أسعد المشرف الأكاديمى لجامعة المنوفية الأهلية والدكتور إبراهيم هاشم عميد القطاع الهندسى والدكتور أشرف بلبع عميد القطاع الطبى والمحاسب محمد سعيد أمين عام جامعة المنوفية الأهلية ومنسقى الكليات والبرامج ومديرى الإدارات، حيث قدموا التهنئة لرئيس الجامعة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك أعاده الله على الجميع بالخير واليمن والبركات، متمنيين له عيدا سعيدا وأعواما مديدة من الخير والتقدم والإزدهار والمزيد من النجاحات والإنجازات لجامعة المنوفية وجامعة المنوفية الأهلية ولجميع قطاعات الجامعة.

هذا وأعرب رئيس الجامعة عن امتنانه بهذا اللقاء موجها للجميع الشكر على التهنئة وحرصهم على المشاركة فى كافة المناسبات، مؤكدا أن جامعة المنوفية الأهلية من الإنجازات الهامة التى تحققت وتشهد تطورا ملحوظا على كافة المستويات وأصبحت من النقاط التعليمية المضيئة التى تم تنفيذها بدعم وتوجيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير التعليم العالى ومن أهم محاور استراتيجية التعليم العالي، مشيدا بانتظام سير العمل بجميع البرامج والكليات وتعاون الجميع لإنجاح منظومة العمل بما يناسب التزايد المستمر فى أعداد الطلاب، موجها الشكر لجميع أسرة جامعة المنوفية الأهلية على هذا اللقاء ومتمنيا عيدا سعيدا على جميع أبناء الجامعة.