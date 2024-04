وزيرة التخطيط تهنئ شركات مصر للتأمين لحصولها على أعلى درجة ائتمانية

توجهت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي؛ بالتهنئة إلى شركات مصر القابضة للتأمين - احدى شركات الصندوق السيادي- لحصولها على أعلى درجة ائتمانية يمكن الحصول عليها بشكل متميز من مؤسسة AM best العالمية المتخصصة في تصنيف شركات التأمين.

وأكدت د. هالة السعيد أن مصر للتأمين صرح اقتصادي كبير يضم خبرات وكفاءات متميزة وأصول استثمارية وفرص واعدة، مشيرة إلى قرار السيد الجمهورية في مارس 2023 بنقل ملكية كامل أسهم مصر القابضة للتأمين إلى الصندوق السيادي، وهو يعد خطوة مهمة لتحقيق مزيد من التطوير والتوسع في تقديم الخدمات المالية غير المصرفية التي تناسب كافة احتياجات المواطن المصري في كافة القطاعات، وكذلك دعم جهود التحول الرقمي واستغلال القدرات والتقنيات التكنولوجية الحديثة في تطوير أعمال الشركة.

ويؤكد تصنيف مؤسسة AM best تمتع شركتى مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة بقدرة مالية استثنائية واستقرار مالي وقدرة على الوفاء بالتزاماتها، وكذلك تصنيفا عالميا B++ وذلك لقوة مركزها المالي وتصنيف ائتماني bbb والذى يوضح مدى قدرتها على الوفاء بكافة التزاماتها، مع نظرة مستقبلية مستقرة لجميع التصنيفات، وذلك نظرًا للمكانة التي تتمتع بها في سوق التأمين المصري ومركزها المتميز كأكبر شركات تأمين في السوق، فضلًا عن قاعدتها الرأسمالية القوية وأدائها المالي المتميز.