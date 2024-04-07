سقوط أشخاص في بيارة صرف صحي بمنشأة القناطر

سقط عدد من الأشخاص غير معلوم عددهم حتي الآن داخل بيارة صرف صحي بجوار مركز شباب الجلاتمة بمنشأة القناطر في الجيزة.

تلقى رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر، المقدم أحمد عكاشة، إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بسقوط عدد غير معلوم من الأشخاص داخل بيارة صرف صحي بجوار مركز شباب الجلاتمة، على الفور، هرعت الأجهزة الأمنية وفرق الإنقاذ والحماية المدنية إلى موقع الحادث للبحث والإنقاذ.

بعد الوصول إلى موقع الحادث، تمكنت الفرق الإنقاذ من انتشال عدد من المصابين الذين تم نقلهم على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما تستمر عمليات البحث عن المفقودين.

وقد تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الحادثة، وتم وفتحت النيابة العامة تحقيقا عاجلا قي الواقعة.