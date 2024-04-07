ads
الأحد 07 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

سقوط أشخاص في بيارة صرف صحي بمنشأة القناطر

أرشيفيه
أرشيفيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

سقط عدد من الأشخاص غير معلوم عددهم حتي الآن داخل بيارة صرف صحي بجوار مركز شباب الجلاتمة بمنشأة القناطر في الجيزة.
تلقى رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر، المقدم أحمد عكاشة، إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بسقوط عدد غير معلوم من الأشخاص داخل بيارة صرف صحي بجوار مركز شباب الجلاتمة، على الفور، هرعت الأجهزة الأمنية وفرق الإنقاذ والحماية المدنية إلى موقع الحادث للبحث والإنقاذ.

بعد الوصول إلى موقع الحادث، تمكنت الفرق الإنقاذ من انتشال عدد من المصابين الذين تم نقلهم على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما تستمر عمليات البحث عن المفقودين.

وقد تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الحادثة، وتم وفتحت النيابة العامة تحقيقا عاجلا قي الواقعة.

إشارة من غرفة عمليات النجدة الامنية البحث عن المفقودين النيابة العامة بيارة صرف صحي بيارة صرف بمنشأة القناطر مركز شرطة منشأة القناطر فرق الإنقاذ