الدورى الإيطالى.. نابولى يهاجم مونزا بفيكتور أوسيمين

أعلن فرانشيسكو كالزونا المدير الفنى لفريق نابولى تشكيل فريقه، الذى يواجه به نظيره مونزا، وذلك بعد قليل على ملعب "يو باور ستاديوم"، ضمن منافسات الجولة الـ 31 من عمر مسابقة الدورى الإيطالى لكرة القدم.

وجاء تشكيل فريق نابولى كالتالى:

حراسة المرمى: أليكس ميريت.

خط الدفاع: جيوفاني دي لورينزو، أمير رحماني، خوان خيسوس، ماتياس اوليفيرا.

خط الوسط: أندري زامبو أنغويسا، ستانيسلاف لوبتكا، بيوتر زيلينسكي.

خط الهجوم: خفيشا كفاراتسخيليا، سيريل نجونجي، فيكتور أوسيمين.

ويحتل فريق مونزا المركز الـ 11 برصيد 42 نقطة، بينما يقع فريق نابولى فى المركز الثامن برصيد 45 نقطة.

