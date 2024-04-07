زيلينسكي يأمل في تحديد موعد لقمة سلام بـ"سويسرا"

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في تصريحات أذيعت، السبت، إنه يأمل أن يحدد مع الرئيسة السويسرية، فيولا أمهيرد، موعدا خلال أيام لعقد قمة عالمية للسلام في سويسرا بمشاركة ما يتراوح بين 80 و100 دولة.

وقالت روسيا إن مثل هذا الاجتماع لن يكون له أي معنى إذا لم تشارك فيه. واقترحت كييف في السابق عقد قمة عالمية للسلام لكنها قالت إنه لن يتم توجيه دعوة لروسيا.

وأوضح زيلينسكي خلال مقابلة تلفزيونية، أنه سيتعين عليه الاتفاق مع الرئيسة السويسرية على الموعد ثم إرسال الدعوات إلى زعماء العالم.

وقال "نتوقع أن يكون لدينا 80 إلى 100 دولة... أعتقد أن هذا هو عدد الدول التي ستكون قادرة على الأقل على محاولة إجبار روسيا على السلام العادل".

وأضاف، في المقابلة التي تم تسجيلها خلال زيارته لمنطقة تشيرنيهيف حيث تفقد تحصينات أمس الجمعة، أنه لا توجد حتى الآن قائمة محددة بالدول. لكنه قال "سنتفق على كيفية تنفيذ ذلك في الأيام المقبلة... أيام، كما آمل، وليس أسابيع".

وردا على سؤال عن دور تركيا، قال زيلينسكي إنه ممتن للرئيس التركي رجب طيب أردوغان لدعمه ورغبته في الوساطة، مشيرا إلى أن تركيا لديها أيضا مصالح أخرى وعلاقات قوية مع روسيا.

وقال "تركيا كوسيط لا تكفي بالنسبة لنا"، موضحا أنها من بين "الدول التي يمكنها القيام بمهمة وساطة لكن لا وسيطا منفردا".