موقف مبابي.. تشكيل باريس سان جيرمان لمواجهة كليرمونت بالدوري الفرنسي

أعلن الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة كليرمونت، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري الفرنسي.

يستضيف فريق باريس سان جيرمان، اليوم السبت، نظيره كليرمونت على ملعب حديقة الأمراء، حيث ينطلق اللقاء في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويجلس مبابي على مقاعد بدلاء البي إس جي، حيث يقود الهجوم، البرتغالي جونسالو راموس وماركو أسينسيو وراندال كولو مواني.

يتصدر باريس سان جيرمان، جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 62 نقطة، بفارق 12 نقطة عن بريست الوصيف حتى الآن، بينما يأتي كليرمونت في المركز الثامن عشر والأخير وفي رصيده 20 نقطة.

تشكيل باريس سان جيرمان لمواجهة كليرمونت

حراسة المرمى: أرناو تيناس

خط الدفاع: نوردي موكيلي - ميلان سكرينيار - دانيلو بيريرا - يورام زاجي

خط الوسط: كارلوس سولير - سيني مايولو - مانويل أوجارتي

وفي الهجوم: ماركو أسينسيو - جونسالو راموس - راندال كولو مواني.