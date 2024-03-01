مبابي يتصدر تشكيل باريس سان جيرمان لمواجهة موناكو بالدوري الفرنسي

أعلن الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة موناكو، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الفرنسي.

يحل فريق باريس سان جيرمان، اليوم الجمعة، ضيفًا على نظيره موناكو بملعب استاد لويس الثاني، في لقاء ينطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

ويتواجد كيليان مبابي على رأس تشكيل الفريق الباريسي، حيث يقود الهجوم رفقة البرتغالي جونسالو راموس وماركو أسينسيو.

كما يبدأ المغربي أشرف حكيمي أساسيًا في تشكيل البي إس جي، على أن يجلس راندال كولو مواني وعثمان ديمبلي على مقاعد الاحتياط.

ويتصدر باريس سان جيرمان، جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 54 نقطة، بينما يأتي موناكو في المركز الثالث وفي رصيده 41 نقطة.

تشكيل باريس سان جيرمان لمواجهة موناكو

حراسة المرمى: جيانلوجي دونارونا

خط الدفاع: أشرف حكيمي - نوردي موكيلي - لوكاس بيرالدو - لوكاس هيرنانديز

خط الوسط: كارلوس سولير - مانويل أوجارتي - فيتينيا

وفي الهجوم: كيليان مبابي - جونسالو راموس - ماركو أسينسيو.