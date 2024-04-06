شولتس: ألمانيا لن تتخلى عن أوكرانيا في حربها ضد روسيا

قال المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم السبت، إن ألمانيا لن تتخلى عن أوكرانيا، في حربها ضد روسيا.

وأكد شولتس، خلال تجمع للديمقراطيين الاشتراكيين الأوروبيين في العاصمة الرومانية، بوخارست، على اتباع سياسة الردع الفعال ضد روسيا لإيقاف التصعيد المستمر من قبل موسكو.





وأضاف "الحرب في أوكرانيا تنتهي في اللحظة التي يقرر فيها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سحب قواته. ومع ذلك، فإنه لن يتخذ هذا القرار إلا إذا أدرك أنه لا يستطيع كسب الحرب في ساحة المعركة".

وتابع قوله "لذلك فإننا نستثمر بشكل أكبر في أمننا ودفاعنا بشكل مشترك كأوروبيين حتى لا يجرؤ أحد على مهاجمتنا. وهذا يعني أيضًا وضع المصلحة الذاتية الضيقة جانبًا وبناء صناعة دفاع أوروبية قوية وحقيقية"، مؤكدًا أن دعم أوكرانيا أساسي لاستعادة السلام في أوروبا.