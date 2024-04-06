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السبت 06 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

رئيس مجلس النواب ينعى الدكتور أحمد فتحي سرور

الدكتور حنفي جبالي
الدكتور حنفي جبالي
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نعى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، باسمه واسم أعضاء مجلس النواب ببالغ الحزن والأسى المغفور له بإذن الله الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق.

وقال رئيس مجلس النواب: بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تلقينا خبر وفاة الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق أحد أبرز رموز القانون، الذى لقي وجه ربه الكريم بعد حياة حافلة بالعطاء والعمل الوطني.

وتابع المستشار الدكتور حنفي جبالي: لقد كان الفقيد الراحل مثالًا يحتذى به في خدمة وطنه وتفانيه في عمله، وكان  نموذجًا متميزًا في مختلف المواقع التي شغلها طيلة حياته.

سائلين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يُلهم أهله وذويه وتلاميذه الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون.

رئيس مجلس النواب ينعي الدكتور أحمد فتحي سرور أحمد فتحي سرور