أسامة رؤوف: صناع دراما رمضان يستحقون الشكر في ظل الظروف الصعبة المحيطة

قال الفنان أسامة رؤوف، إن الصعوبات أثناء التصوير لم تكن صعوبات بالدرجة البالغة، لكنها تكمن في كثرة أوقات التصوير، ما يتطلب مجهودًا زائدًا، فعملية التصوير تسبب نوعًا من التعب والجهد الذهني والعضلي، بالإضافة إلى استغراق أوقات طويلة، لكن الإندماج في العمل لا يجعلك تشعر بأي صعوبات، متابعا “ فالتمثيل بالنسبة لي حالة من السعادة، كما يجعلك تفعل الشيء الذي تحبه، وبالتالي لا أشعر بأي صعوبات تمامًا”.

وأضاف رؤوف في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز": إذا تحدثنا عن الموسم الرمضاني الحالي، فصناع الأعمال الدرامية يستحقون كل الشكر والتقدير، خاصة في ظل الظروف المتغيرة والمتذبذبة سواء كانت سياسية أو اقتصادية، فمن يستطيع القدرة على صناعة عمل درامي وسط هذه الظروف المحيطة يستحق التقدير.

وأكد رؤوف، أن إنتاج أي عمل درامي ليس سهلا، لأنه يحتاج إلى تكلفة مادية ضخمة، بالإضافة إلى تقديم محتوى يؤثر في الناس وسط الحالة التي يعيشونها خلال هذه الأزمات، فالحقيقة صُناع الأعمال الدرامية سواء منتجين أو مخرجين أو ممثلين أو فنيين، وباقي فريق العمل يستحقون كل الشكر والتقدير، فهم استطاعوا تقديم مجموعة كبيرة من الموضوعات المتميزة جدا والمتنوعة خلال الموسم الرمضاني 2024.