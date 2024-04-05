الحشد الشعبي يتوعد إسرائيل بعد هجوم سفارة طهران في دمشق

أكد رئيس أركان هيئة الحشد الشعبي في العراق، عبد العزيز المحمداوي المعروف بـ"أبو فدك"، اليوم الجمعة، بأن القوات العراقية في انتظار قرار من آية الله علي خامنئي، المرشد الأعلى في إيران، للرد على القصف الذي استهدف المكتب القنصلي التابع لسفارة طهران في دمشق.

"أبو فدك" أشار في تصريحاته إلى أن الأحداث التي تجري حاليًا بمحاور المقاومة في اليمن والعراق ولبنان وفلسطين، بالإضافة إلى إيران، تشير إلى اندحار إسرائيل.

وختم "أبو فدك" تصريحاته بالقول إنهم ينتظرون القرار النهائي من زعيم الثورة الإيرانية لمعرفة كيف سيتم الرد على الاعتداء الذي نفذته "إسرائيل" على قنصلية إيران في دمشق وأسفر عن مقتل بعض قادة الحرس الثوري.

