مناقشات حول حظر تصدير الأسلحة إلى إسرائيل في الأمم المتحدة

يناقش مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، مشروع قرار يدعو إلى فرض حظر تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.

وفي سياق آخر، أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، اليوم الجمعة، عن تدمير 62 من المنازل الموجودة في غزة، بسبب العدوان الإسرائيلي على القطاع.

ووفقًا لما ذكره بيان وكالة الأونروا عبر حسابها الرسمي على منصة إكس، أشار إلى أن البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك التابعة للوكالة والمباني التي تأوي العائلات النازحة، تعرضت للهجوم.

وأضافت الأونروا، أن أكثر من 75% من السكان قطاع غزة نازحين الآن بسبب الحرب، وغالبيتهم نزحوا عدة مرات>

وتساءلت وكالة الأونروا قائلة: "متى سينتهي؟".