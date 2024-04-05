روسيا: هجوم قاعة كروكوس ربما يرتبط بالعملية العسكرية في أوكرانيا

أعلنت وكالة "تاس" الروسية للأنباء، اليوم الجمعة، نتائج تحقيق روسيا بشأن الهجوم على قاعة كروكوس سيتي، في موسكو.

ووفقًا لما ذكرته الوكالة، ربما تكون العملية الإرهابية، مرتبطا بالعملية العسكرية الخاصة التي تنفذها البلاد في أوكرانيا.

وأوضحت اللجنة أنها عثرت على صور لمقاتلين مع العلم الأوكراني على الهاتف المحمول لأحد المشتبه بهم، بالإضافة إلى صور لطابع بريدي أوكراني، واعتبرت ذلك دليلا على صلة محتملة.

وقبلها، أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، مساء الخميس، اعتقال 3 مشتبه بهم جدد من آسيا الوسطى متهمين بالضلوع في الهجوم الدامي الذي وقع قبل أسبوعين في قاعة للحفلات الموسيقية بالقرب من موسكو.

وجاء في بيان للجهاز نقلته وكالات أنباء روسية أنه "اعتقل في موسكو ويكاترينبورغ (وسط) وأومسك (سيبيريا) مواطنا روسيا ومواطنَين أجنبيين - جميعهم من آسيا الوسطى - متورطين في العمل الإرهابي الذي ارتكب في 22 مارس 2024 في كروكوس سيتي هول".

وأضاف أن اثنين من هؤلاء المشتبه بهم "قاما بتحويل أموال لشراء أسلحة نارية ومركبات استخدمت في العمل الإرهابي" والثالث "موّل" المهاجمين. كما أصدر الجهاز الأمني مقطع فيديو يظهر اعتقالهم.

وفي 22 مارس، فتح مسلحون النار في قاعة كروكوس سيتي هول للحفلات الموسيقية في ضواحي العاصمة الروسية، قبل إشعال النار فيها. وأدى الهجوم إلى مقتل 144 شخصا، وهو الأكثر دموية في روسيا خلال العشرين عاما الماضية.