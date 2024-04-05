فلسطين.. إصابتان برصاص الاحتلال في كفر راعي وحملة اعتقالات في فحمة جنوب جنين

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الجمعة، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، أطلقت الرصاص الحي على المواطنين، ونتج عن تلك الاستهدافات إصابتان في بلدة كفر راعي، كما شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات في قرية فحمة جنوب مدينة جنين.

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أن الطواقم الطبية في جنين تتعامل مع إصابة شاب بالرصاص الحي في الظهر خلال اقتحام بلدة كفر راعي.

وشنت الطائرات الحربية الإسرائيلية اليوم، غارة جوية على بيت لاهيا شمال قطاع غزة، جاء ذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

وتواصل طائرات الاحتلال ومدفعيته قصفها العنيف في مناطق متفرقة من المحافظة الوسطى،كما تستمر الزوارق الحربية للاحتلال الإسرائيلي قصفها على شواطئ القطاع من الشمال للجنوب.