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الخميس 04 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

البيت الأبيض: لا تغييرات جوهرية فى دعم واشنطن الثابت لإسرائيل

البيت الأبيض
البيت الأبيض
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أكد البيت الأبيض، أنه لا توجد أي تغييرات جوهرية في دعم واشنطن الثابت لإسرائيل خلال حربها في قطاع غزة.

وأوضح البيت الأبيض، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد ثلاثة أيام من شن إسرائيل هجومًا أسفر عن مقتل 7 من عمال الإغاثة في المطبخ المركزي العالمي بقطاع غزة.

ونوّه البيت الأبيض، إلى أن الرئيس الأمريكي أعرب لنتنياهو في مكالمة هاتفية عن غضبه بسبب الهجوم على عمال الإغاثة بقطاع غزة، موضحًا أن بايدن  يناقش مع نتنياهو الحاجة إلى توفير حماية أفضل للعاملين في المجال الإنساني وزيادة شحنات الغذاء إلى قطاع غزة.

البيت الأبيض دعم واشنطن لإسرائيل قطاع غزة