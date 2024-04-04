رئيس تعليم الكبار يفتتح الندوة الوطنية «التعلم مدى الحياة»

افتتح الدكتور عيد عبد الواحد رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار، والدكتور حجازي إدريس مستشار وزير التربية والتعليم لمحو الأمية والتعلم مدى الحياة، الندوة الوطنية حول التعلم مدى الحياة الرؤية - المفاهيم - العناصر - السياسات- التطبيقات في إطار المبادرة الوطنية للقرائية والتعلم مدى الحياة، وذلك اليوم الخميس عن طريق تطبيق زووم.

وتنطلق مبادرة القرائية والتعلم مدى الحياة من توجهات القيادة السياسية مراعية التوجهات الدولية المتمثلة في توصية 2015 لتعليم الكبار وتعلمهم، وإطار عمل مراكش والقمة العالمية للتعليم التحويلي 2022، ويأتي هذا اللقاء لإلقاء الضوء على التحديات والفرص المتاحة والتجارب المتنوعة وطنية، وإقليمية، ودولية؛ لتفعيل التعلم مدى الحياة.

محاور الندوة:

التعلم مدى الحياة المفهوم والتطور في ظل المبادرة الوطنية.

التحديات التي تواجه إنفاذ التعلم مدى الحياة في مصر.

الفرص المتاحة للتأصيل للتعلم مدى الحياة وجعله واقعا معاشا.

قضايا التعلم مدى الحياة الواقع والمأمول.

الرقمنة والتعليم الأخضر على ضوء مفهوم التعلم مدى الحياة.

رؤية استشرافية لتطوير سياسات تعليم الكبار نحو التعلم مدى الحياة.

وأكد د. عيد عبد الواحد رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، الدور الذي يقوم به مركز تعليم الكبار بسرس الليان بقيادة الدكتور محمد القاضي، وكذلك معهد اليونسكو للتعلم مدى الحياة.

شارك في الندوة حجازي إدريس مستشار وزير التربية والتعليم لمحو الأمية والتعلم مدى الحياة وعنوان االمشاركة التعلم مدى الحياة بين المفهوم والتطور في ظل المبادرة الوطنية للقرائية والتعلم مدى الحياة.