محافظ مطروح يرفع حالة الطوارئ والاستعدادات بجميع القطاعات استعدادا لعيد الفطر

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الخميس، رفع حالة الطوارئ والاستعدادات في جميع القطاعات الخدمية والمرافق العامة مع اتخاذ جميع التدابير اللازمة كل فى نطاقه؛ استعدادا لاستقبال عيد الفطر المبارك.



وأشار محافظ مطروح إلى أنه وجه لأهمية رفع درجة الاستعداد القصوى لغرف العمليات الرئيسية بالمحافظة وربطها بجميع المديريات ومدن ومراكز المحافظة الثمانية؛ لتلقى شكاوى المواطنين والعمل عل حلها على مدار 24 ساعة خلال إجازة أيام عيد الفطر المبارك.

وأوضح المحافظ مطرو أن مديرية أوقاف مطروح استعدت بعدد 272 مسجدا وساحة صلاة على مستوى مراكز وقرى المحافظة لاستقبال المصلين في صلاة عيد الفطر المبارك ومراجعة جاهزيتها وتأمينها منها 216 مسجد كبير و60 ساحة صلاة.

تكثيف حملات الرقابة على الأسواق ومتابعة المعروض من السلع الغذائية

كما وجه محافظ مطروح بتكثيف حملات الرقابة على الأسواق ومتابعة المعروض من السلع الغذائية والتأكد من سلامتها، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين خلال تلك الفترة مع استمرار معارض بيع السلع الرئيسية المخفضة للمواطنين وتشديد المراقبة على الأسواق والمطاعم ومنع أي تجاوزات بالتنسيق بين مديرية التموين بمطروح مع مباحث التموين والجهات المعنية، مع الاطمئنان على توافر الخبز والسلع التموينية والمواد البترولية والوقود والمتابعة والرد على أي شكاوى للمواطنين خلال أيام العيد.

محافظ مطروح يوجه برفع درجة الاستعدادات بجميع المستشفيات والوحدات الصحية

وأكد محافظ مطروح على رفع درجة الاستعدادات بجميع المستشفيات والوحدات الصحية، وتوافر الأطقم الطبية بتخصصاتها المختلفة خاصة خلال الطوارئ والأزمات، ومتابعة أعمال النوبتجيات للأطباء والتمريض، والمراجعة والاطمئنان على توافر كافة الأدوية والأمصال اللازمة في مثل هذه المناسبات، وتنظيم حملات التفتيش من الطب الوقائي للاطمئنان على الأغذية المعروضة بالأسواق.

وشدد المحافظ على أهمية التنسيق بين مديرية الصحة ومرفق إسعاف مطروح مع الجاهزية لتلقي بلاغ أي طوارئ، ومراجعة توافر كميات الدم بفصائله المختلفة بالتنسيق مع بنك الدم بمطروح لمواجهة أي طوارئ.