من أجل القمة.. ليفربول يبحث عن الثلاث نقاط أمام شيفيلد يونايتد

يستضيف فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه الفرعون المصرى محمد صلاح لاعب المنتخب الوطنى، نظيره شيفيلد يونايتد، فى تمام الثامنة والنصف من مساء اليوم الخميس، وذلك على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ 31 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز.

كان لقاء الدور الأول قد انتهى بفوز فريق ليفربول بهدفين دون رد، فى المباراة التى جمعت بينهما على ملعب "برامول لين"، ضمن منافسات الجولة الـ 15 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز.

ويسعى فريق ليفربول لحصد الثلاث نقاط، من أجل استعادة قمة البريميرليج، من نظيره أرسنال الذى تربع عليها بشكل مؤقت بعد الفوز على لوتون تاون، والظفر باللقب الغائب عن خزائنه منذ ثلاث مواسم استولى عليها مانشستر سيتى.

ويسير ليفربول بصورة جيدة في سباق قمة البريميرليج، حيث يحتل الصدارة برصيد 67 نقطة، مستفيدًا بالتعادل السلبي بين أرسنال ومانشستر سيتي.

ويرغب الريدز في معادلة عدد بطولات مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي بـ 20 درعا، لتكون أفضل وداعية للمدرب يورجن كلوب.

بينما يحتل فريق شيفيلد يونايتد قاع ترتيب البريمرليج، برصيد 20 نقطة.