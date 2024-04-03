صحة الشيوخ: آن الأوان لجني ثمار التقدم والتنمية مع الفترة الرئاسية الجديدة

أكدت الدكتورة نيفين الأنطونى عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن الفترة الرئاسية الجديدة التي بدأت بأداء الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليمين الدستورية لتمتد لست سنوات، ما هى الا فترة جديدة من التنمية الشاملة والإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التى عهدناها فى عصر الرئيس.

وأشارت إلى أنه أنه قد أن الأوان لجني ثمار هذا التقدم والتنمية خلال السنوات القادمة التى تمثلها الفترة الرئاسية الجديدة للرئيس.

وأضافت الانطونى، أن الرئيس نجح فى سنوات رئاسته السابقة فى مواجهة الكثير من التحديات الإقتصادية والإجتماعية لتحسين حياة المواطن المصرى، من خلال إقامة مئات المشروعات القومية والمبادرات الرئاسية في جميع القطاعات، والقضاء على العشوائيات لضمان حق المواطن في حياة آمنة وكريمة، وحرصه الدائم علي اتساع مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية لتخفيف العبء عنهم، ولعل أبرز مثالا على ذلك سعيه لتحسين حياة ٦٠ مليون مواطن يعيشون فى القرى من خلال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ايضا مبادرة "100 مليون صحة" للقضاء على فيروس "سي"، بالاضافة للعديد من المبادرات الخاصة بصحة المرأة والمقبلين على الزواج وحديثي الولادة وكبار السن وطلاب المدارس.

وأكدت عضو لجنة الصحة، أن الرئيس نجح أيضا فى ان يكون هناك منصة حوارية تجمع كافة أطياف الشعب المصري، تمثل ذلك فى دعوته للحوار الوطني التي أطلقها منذ فترة ليعطى فرصة للجميع للتعبير عن رأيه ومطالبه بكل حرية وثقة أن هناك من سيسمع وينفذ تلك المقترحات والطلبات.