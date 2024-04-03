قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم منزلًا في بلدة عزون شرق قلقيلية

في ساعات الفجر الأولى من صباح اليوم الأربعاء، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة عزون شرق قلقيلية.

ووفقًا لـ وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، قامت قوات من جيش الاحتلال بدخول البلدة وداهمت أحد المنازل فيها، مطلقة قنابل الغاز السام المسيل للدموع وقنابل الصوت نحو المواطنين، دون تسجيل أي إصابات.

وبالإضافة إلى ذلك، قام جيش الاحتلال أيضًا بالاقتحام السريع لبلدة كفر قدوم شرق مدينة قلقيلية.



ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه وانتهاكاته واقتحاماته المتكررة للمدن والبلدات الفلسطينية منذ السابع من أكتوبر الماضي.