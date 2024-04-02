بعد تنصيب الرئيس السيسى.. الروائي أحمد طوسون: أتمنى أن تصبح الثقافة أولوية.. وأطالب بإعادة وزارة الإعلام

وجه الروائى والقاص أحمد طوسون، رسالة للرئيس السيسي بعد تنصيبه صباح اليوم لولاية جديدة، وهى ان يصبح الملف الثقافى له الأولوية، مؤكدًا أن أي تقدم يجب أن يسبقه دائما تقدم على المستوى الثقافى والإنسانى، وان الدولة قامت بجهود كبيرة فى هذا المجال.

وقال "طوسون"، فى تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز"، إن الميزانية المخصصة للثقافة تحتاج الى ان تتضاعف بصورة كبيره حتى تستطيع تلبية الثقافة المصرية التى تمثل القوة الناعمة لمصر وتقوم بدورها المنوط به، خاصة فى ظل منافسة كبيرة لدول المنطقة .

وأضاف :"نحتاج لاهتمام على مستوى بناء الإنسان، فالدولة مشكورة قامت بمشروعات كبيره جدا من انشاءات ومرافق، ولكن ملف الثقافة والإعلام المصري هام للغاية".

وطالب "طوسون" باعادة وزارة الإعلام مرة أخرى، وتمنى أن يحدث تعديل دستورى يعيد هذة الوزارة نظرا لاهميتها الشديدة، مشيدًا بانشاء قناة القاهرة الاخبارية التى تعد خطوة كبيرة جدا فى تاريخ الاعلام المصري.

واكد انه يراهن على ان القيادة السياسية فى مصر تستطيع التغلب على الأزمات الاقتصادية التى مرت بها فى الفترة الأخيرة، موضحا انها تبذل قصار جهدها من أجل خدمة الوطن والمواطنين.

كان قد أدى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء من المقر الجديد للبرلمان المصري بالعاصمة الإدارية الجديدة حلف اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة تبدأ من اليوم التالي لأداء اليمين الدستورية بتاريخ ٣ أبريل وفقًا للمادة ١٤٠ من الدستور.