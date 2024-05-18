مسلم يطرح "اتقابلنا" ضمن ألبومه الجديد

طرح المطرب مسلم، على اليوتيوب، وجميع المنصات الرقمية، ومحطات الراديو، فيديو كليب أغنيته الجديدة "اتقابلنا" وهى السابعة من ألبومه الجديد، الأغنية تجربة فنية متنوعة، يقدم من خلالها فكرة انفصال حبيبين، تجمعهما مقابلة عن طريق الصدفة، إلا أنه يكتشف ارتباط حبيبته بشخص آخر، فما كان منه غير الإحساس بالندم، واللوم والعتاب.

وقد شاركت فى المقطع الأخير من الأغنية والذى يتخيل فيه ان حبيبته ترد عليه المطربة مريم النجار والمعروفة بنجاحها على تطبيق التيك توك، حيث أعجب مسلم بصوتها وقرر تخصيص جزء لها بالاغنية.

أغنية اتقابلنا لـ الفنان مسلم

تأتى هذه الأغنية استكمالا لقصص الأغانى السابقة التى قدمها مسلم، بداية بأغنية "قلب في الدفاتر" وهى درامية حزينة، تعبر عن نهاية قصة حب،كانت مليئة بالغدر والخداع.. وأغنية "صعبان عليك" والتى يحكى فيها عن سيطرته على مشاعره، وشفائه من جرحه.. و"سابوك فى البيت" التى أهداها إلى روح والده، ويحكى فيها عن علاقه شاب بوالده، وعن إحساسه بألم الفراق.. و "هنتقابل" التى وضع حدود فاصلة بينه وبين حبيبه السابق، ومعاملته مثل شخص غريب.. و"متزعلش" وتناول فيها فكرة الخوف من الارتباط، والدخول فى علاقة حب جديدة، بعد ابتعاده لفترة طويلة.. و"واحد زيك" قدم فيها مدى قدرته على تجاهل حبيبه السابق، ورفضه الرجوع له مرة ثانية.. أغنية "اتقابلنا" كلمات الشاعر محمد فوزى، وألحان عبدالرحمن حسام، وتوزيع موسيقى مينا خلف، وهى من توزيع "ديجيتال ساوند".. وتقول كلمات "اتقابلنا":..

متفقناش ، و سيبنا بعض

و عديت فتره انا مبشوفهاش

كل م احن ، و اقول اكلمها

تحصل حاجه ، مكلمهآش

و لما صادفت ..

و اتقابلنا

كان فيه حد تالت ، بينا

قريب منها ، عينه ف عينها

و حاضنه ف ايده ، مبتسيبهاش

داري في نفسك و امشي و فآرق

انت خلآص ، خسرآن مش فآرق

لقيت بعدك حد منآسب

حد يصونهآ ميجرحهاش

فاكر يعني هتستناك

وضع طبيعي انها تنساك

هو معاها ، و هي معاه

ناسيه ، و فاكر و مبنساش

ماستاهلهاش ، واقفه قصادي

و قدام عيني ، و ماناديتهاش

اسف كانت على طرف لسآني

و قلبي داراها ، و ماقالهاش

كانت بتضحك ، و في عينيها

فرحه ياما اشتقت ليها

يارب فرحها ، و نسيها

و تفضل ناسيه ، و انا

.. منساش

داري في نفسك و امشي و فآرق

انت خلآص ، خسرآن مش فآرق

لقيت بعدك حد منآسب

حد يصوني ميجرحنيش

فاكر يعني انا هستناك

وضع طبيعي ان انا انساك

هو معاها ، و هي معاه

ناسيه ، و فاكر و مبنساش