مدير مشروع مواقف البحيرة يقود حملة على سيارات الأجرة.. صور

قاد اللواء عبد المنعم السبيعي، المدير التنفيذي لمشروع المواقف بمحافظة البحيرة، حملة مكبرة علي سرافيس الأجرة (7 راكب) لتنبيه السائقين بالالتزام بالتعريفة وعدم قيامهم بتجزئة خطوط السير نظراً لكون ذلك مخالفة تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، فى إطار حرص الدولة علي تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وعدم استغلالهم وخاصًة بعد صدور قرار تحريك أسعار الوقود، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة.

وأسفرت الحملة عن تحرير 45 مخالفة نتج عنها وقف خط السير لعدد منهم وتوقيع غرامات مالية.

وتهيب المحافظة بالمواطنين سرعة الإبلاغ عن مخالفات تعريفة ركوب المواصلات من خلال الأرقام التالية:

الخط الساخن 144

01093090036

01119996050

0453349447

04533455599