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الثلاثاء 02 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

مدير مشروع مواقف البحيرة يقود حملة على سيارات الأجرة.. صور

جانب من الحملات
جانب من الحملات
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قاد اللواء عبد المنعم السبيعي، المدير التنفيذي لمشروع المواقف بمحافظة البحيرة، حملة مكبرة علي سرافيس الأجرة (7 راكب) لتنبيه السائقين بالالتزام بالتعريفة وعدم قيامهم بتجزئة خطوط السير نظراً لكون ذلك مخالفة تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، فى إطار حرص الدولة علي تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وعدم استغلالهم وخاصًة بعد صدور قرار تحريك أسعار الوقود، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة.

وأسفرت الحملة عن تحرير 45 مخالفة نتج عنها وقف خط السير لعدد منهم وتوقيع غرامات مالية.

وتهيب المحافظة بالمواطنين سرعة الإبلاغ عن مخالفات تعريفة ركوب المواصلات من خلال الأرقام التالية: 
الخط الساخن 144 
01093090036
01119996050
0453349447
04533455599

البحيرة تعريفة ركوب قرار تحريك أسعار الوقود محافظة البحيرة مشروع مواقف البحيرة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة