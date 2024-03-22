حملات تطوف شوارع محافظة دمياط لمتابعة تعريفة المواصلات

شهدت شوارع محافظة دمياط اليوم الجمعة ، تنفيذ حملات على مواقف نقل الركاب للتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة للركوب والاعلان عنها عقب قرار تحريك أسعار المواد البترولية اليوم.



وتابعت أجهزة المحافظة تلقى الشكاوى الخاصة بمخالفات تلك المنظومة من خلال أرقام غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بتكثيف الحملات على مواقف نقل الركاب للتأكد من التزام سيارات الأجرة بالخطوط الداخلية والخارجية بتعريفة الركوب الجديدة والاعلان عنها ، وذلك عقب قرار تحريك أسعار المواد البترولية المُعلن عنه من قبل لجنة التسعير التلقائي لمنتجات الوقود اليوم الجمعة.

نفذت إدارة المتابعة بديوان عام المحافظة حملة على المواقف لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة ووضع ملصق بقيمة التعريفية، والالتزام بخطوط السير وأيضًا التزام المواقف بوضع لوحات إرشادية بالتعريفة.

ووجهت" الدكتورة منال عوض " با ستمرار الحملات بالاشتراك مع الجهات المعنية للتأكد من انتظام العمل بتلك المنظومة و الالتزام بالتعريفة الجديدة ، وأيضًا متابعة العمل بمحطات الوقود للتأكد من توافر كافة الحصص و منع اى مخالفات .



شن رئيس مدينة كفر سعد في دمياط حملة للمرور على محطات الوقود بمدينةكفر سعد لضبط المخالفين بناء على توجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط حيث قامت الوحدة المحلية لمجلس ومدينة كفر سعد برئاسة الدكتور محمد السيد ليله رئيس مركز ومدينة كفر سعد وتحت إشراف غادة محسن نائب رئيس المركز والمدينة لشئون المدينة وبحضور الشرطة و مدير المواقف بالمرور على عدد من محطات البنزين في إطار خطة محافظة دمياط للمرور على محطات الوقود ومواقف السيارات بنطاق المحافظة لمراقبة الالتزام بالتسعيرة المحددة .

وتم التأكيد على المتابعة المستمرة لمحطات الوقود ومواقف سيارات الأجرة بنطاق المركز لضبط منظومة العمل بمحطات الوقود ومواقف السيارات للوقوف على مدى الالتزام بالتسعيرة المحددة .