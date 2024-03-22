المحافظات تتابع تحريك تعريفة الركوب بعد ارتفاع أسعار الوقود لمنع محاولات استغلال الركاب

شهدت المحافظات اليوم تحريك في أسعار الركوب بعد قرار زيادة أسعار البنزين وتم تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة وشن رؤساء المدن حملة للمرور على محطات الوقود لضبط المخالفين.

وأكد المحافظون على المتابعة المستمرة لمحطات الوقود ومواقف سيارات الأجرة بنطاق المراكز لضبط منظومة العمل بمحطات الوقود ومواقف السيارات للوقوف على مدى الالتزام بالتسعيرة المحددة.

بورسعيد

شدد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، على السائقين، االالتزام بتعريفة الركوب الجديدة المحددة والتي أعلنتها المحافظة، ومنع أي محاولات لاستغلال المواطنين.

البحيرة

أجرت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة واللواء محمد شوقى بدر، السكرتير العام للمحافظة جولة تفقدية داخل مجمع المواقف بدمنهور للوقوف على مدى التزام السائقين بالتعريفة الجديدة وإنتظام سير العمل بالموقف وعدم وجود أى معوقات، وذلك بحضور اللواء عبد المنعم السبيعى، المدير التنفيذى لمشروع المواقف ومحمدكجك - رئيس مركز ومدينة دمنهور

القليوبية

جرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الجمعة، جولة تفقدية بمواقف بنها وحي غرب وشرق شبرا الخيمة، لمتابعة انتظام حركة المواقف والتأكد من التزام السائقين بالتعريفة المقررة.

ووجه الهجان، رؤساء مجالس المدن والأحياء ومديري التموين والمرور لمتابعة انتظام العمل داخل مواقف السرفيس موزعة على جميع الخطوط الداخلية والخارجية بمختلف المدن والمراكز والتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الحالية، وخاصة مع زيادة أسعار البنزين والسولار والتعامل مع أي موقف طارئ يحدث داخل الموقف وتطبيق القانون بقوة وحسم على المخالفين.

جنوب سيناء

أعلنت إدارة المواقف بمحافظة جنوب سيناء، عن تفاصيل التعريفة الجديدة لأجرة الركوب لخطوط النقل الداخلي في العاصمة طور سيناء

وكان أحمد الحضري نائب رئيس مدينة طور سيناء، قد تابع ، محطات الوقود، وموقف سيارات الأجرة بحي توشكى.

قنا

ومن جانبه شدد اللواء اشراف الداودي محافظ قنا، على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة التأكد من وضع الملصق الخاص بخط السير والأجرة المقررة وفقاً للزيادات الجديدة، على سيارات السرفيس والتاكسي وسيارات الأجرة والنقل الجماعى، وذلك للتأكد من عدم قيام قائدي السيارات بزيادة تعريفة الركوب بصورة منفردة أو تقسيم خطوط السير، كما كلف رؤساء المراكز بالاشتراك مع مديرية التموين، متابعة محطات الوقود وتكثيف الرقابة عليها للتأكد من وصول الحصص كاملة وعدم الاتجار بها في السوق السوداء مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين.

أسوان

رافقت المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام لمحافظة أسوان، العميد محمد عبد الرشيد مدير إدارة المرور تنفيذًا لتعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بالمتابعة الميدانية بمواقف السيرفيس، للاطمئنان على انتظام العمل بها، وتواجد السيارات بجميع خطوط السير، والتزام السائقين بالتعريفة الجديدة التى تم إقرارها على الوجه الأكمل.

الغربية

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بجولة تفقدية لمتابعة انتظام العمل داخل مواقف الأجرة، والتزام السائقين بالتعريفة الجديدة كما تحدث رحمي مع المواطنين، مطالباً إياهم بعدم دفع أي مبالغ مالية سوى المحددة والإبلاغ الفوري في حال مخالفة السائق

مطروح

قرر اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، زيادة تعريفة الركوب الحالية بنسبة 15% لخطوط السرفيس الداخلى أو الربط مع المحافظات والأقاليم مع انتظام سير العمل داخل جميع المواقف على مستوى مراكز ومدن محافظة مطروح، وزيادة أجرة التاكسى بنسبة 10% فقط.

الاسكندرية

تابع المهندس أحمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، صباح اليوم، تغيير الإعلان عن الأسعار الجديدة والتأكد من توفير كافة المنتجات البترولية وإتاحتها للمواطنين دون وجود تكدس أو ازدحام.

الفيوم

ووجه الدكتور احمد الانصاري محافظ الفيوم، رؤساء المراكز والمدن، ومسئولي إدارة المواقف والنقل الجماعي، والمتابعة الميدانية بالمحافظة، بالتعاون مع مديرية التموين، وإدارة المرور ومباحث المرور، بتكثيف الجولات الميدانية والحملات التفتيشية على كافة مواقف السيارات، للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة المقررة للركوب من قِبل المحافظة، وخطوط سير السيارات، مشددًا على ضرورة وضع قوائم الأسعار الجديدة لتعريفة المواصلات داخل المواقف وعلى سيارات الأجرة والنقل الجماعي، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي مخالفات تستهدف التلاعب في قيمة تعريفة الركوب أو محاولة استغلال المواطنين.

دمياط

ساد الهدوء في محطات تموين السيارات بالوقود السائل والغاز في ضواحي وأحياء مدينة دمياط ، وسار العمل ومعدل التموين بشكل طبيعي بعد تطبيق التسعيرة الجديدة للوقود.

الاسماعيلية

اعلن اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، عن تعريفة الركوب الجديدة لخطوط سير السرفيس والتاكسي وسيارات الأجرة العاملة على الخطوط الداخلية والخارجية بين مراكز المحافظة، والمحافظات الأخرى، وذلك بعد إعلان لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، تحريك أسعار البنزين والسولار،

ووجَّه محافظ الإسماعيلية، رؤساء المراكز والمدن، ومسئولي إدارة المواقف والنقل الجماعي، والمتابعة الميدانية بالمحافظة، بالتعاون مع مديرية التموين.

الاقصر

جاء قرار المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر رقم (115) لسنة 2024 بشأن زيادة تعريفة سيارات الأجرة بنسبة 15% بكافة المواقف، مع التأكيد على ضرورة تحريك جميع السيارات فى خطوط السير المحددة.

البحر الاحمر

أوضح اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، انه تم عقد اجتماع مع الأجهزة التنفيذية والمعنية بالمحافظة لتحديد أسعار التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة والسرفيس للخطوط الداخلية والخارجية بما يتناسب مع الزيادات الجديدة فى المواد البترولية.

اسيوط

وقال اللواء عصام سعد محافظ اسيوط – فى بيان صادر عن مكتب اعلام المحافظة - إن القرار الصادر نص على إلزام السائقين وأصحاب المركبات والسيارات بالتعريفة الجديدة مع تكليف إدارة المرور بأسيوط و ادارة المواقف بتكثيف الحملات على سيارات ومركبات نقل الركاب بمختلف مواقف المحافظة وبالميادين المختلفة لمتابعة إلتزام السائقين بالتعريفة الجديدة وعدم مخالفة خطوط السير.