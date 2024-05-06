مخرج "العادلون": تقديم المسرحية ضمن المهرجان الإقليمي لفرق القاهرة الكبرى

قال الفنان والمخرج المسرحي محمد فاضل القباني إن العرض المسرحي "العادلون" سيتم تقديمه على مسرح قصر ثقافة روض الفرج، يوم الجمعة المقبل، وذلك ضمن فعاليات المهرجان الإقليمي لفرق القاهرة الكبرى، الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة بوزارة الثقافة.

وأضاف محمد فاضل مخرج المسرحية، أن عرض "العادلون" سيتم تقديمه مجانا في إطار فعاليات المهرجان الإقليمي ضمن عدد من العروض المسرحية، معربا عن سعادته بهذه المشاركة، حيث تعد أولى مشاكاته في المهرجانات كونه عرضا حديثا، تم تقديمه للمرة الأولى مؤخرا بمسرح الطليعة التابع للبيت الفني للمسرح، موضحا أن العرض يعد ثامن أعماله الإخراجية بعد تقديمه أعمال مسرحية كان من أبرزها "خلي بالك" و"احمي نفسك" و"لماذا تركتوني وحيدا" و"شيء في صبري" و"ع الرصيف".

وأشار فاضل إلى أن عرض "العادلون" مأخوذ عن رائعة الأديب الفرنسي ألبير كامو، وتمت معالجته بصورة لا تؤثر على روح النص الأصلي، حيث تدور أحداث العرض في إطار فلسفي حول مجموعة من الفدائيين الفلسطنيين يخططون لاغتيال أحد قادة الاحتلال الإسرائيلي.

ويؤكد العرض على صورة المناضل العادل الذي يعطي الأولوية للمواقف الإنسانية دون أن يفقد روح الانتفاضة التي يؤمن بها، حيث يمكن تحقيق العدالة بشرف وحرية وليس عن طريق القتل أوالعدائية فقط، وهو تمثيل خالد رأفت وهدير طارق ومحمد فاضل وعبد الرحمن كمال ورامي نادر والسعيد قابيل.

المسرحية إعداد محمد عبد الرحمن، ومن إنتاج الهيئة العامة لقصور الثقافة.