الفيوم.. حملات مكثفة على السيرفيس والتاكسي ومواقف الأجرة لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة

شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الفيوم بمختلف مراكز المحافظة، ووحدة المتابعة الميدانية، حملات تفتيشية مكثفة على محطات الوقود، والسيرفيس والتاكسي، ومواقف سيارات الأجرة بالمراكز، للتأكد من سير العمل بشكل طبيعي، وعدم التلاعب في التعريفة المقررة.
يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بالمتابعة المستمرة، وتكثيف الحملات على مواقف سيارات الأجرة والنقل العام، بعد إعلان لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، الأسعار الجديدة للبنزين والسولار، وذلك للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الرسمية المقررة، وعدم تحميل المواطنين أي أعباء إضافية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
وخلال الحملات، تم التنبيه على سائقي السيرفيس والتاكسي وسيارات الأجرة، بضرورة الالتزام بخطوط السير المحددة، وعدم تقسيم الخطوط، وكذا الالتزام بالتعريفة المقررة، حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون، كما تم التشديد على المواطنين بعدم الرضوخ لأي محاولة استغلال، وعدم دفع أي زيادة في تعريفة الركوب المقررة.