قوات الاحتلال تقتحم مخيم عسكر الجديد شرق مدينة نابلس

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، مخيم عسكر الجديد شرق مدينة نابلس، جاء ذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

اقتحمت قوات الاحتلال مدينة طوباس من الجهة الشرقية بعدد من الآليات العسكرية، وجرافة إسرائيلية، بالتزامن مع تحليق مكثف من طائرات الاستطلاع المسيرة في المدينة.

كما اقتحم جيش الاحتلال مدينة طولكرم، ومخيم نور شمس، ومخيم طولكرم، بعدد من الآليات العسكرية، والجرافات الإسرائيلية، فقامت جرافات الاحتلال بتخريب البينة التحتية في عدد من الشوارع داخل المدينة والمخيمات، كما فرض الاحتلال طوقًا أمنيًا مشددًا على مخيم طولكرم.

وفي مدينة الخليل، اقتحم الاحتلال الإسرائيلي عدد من الأحياء داخل، وتركزت قوات الاحتلال في أحياء: باب الزاوية، والحاووز، وجبل أبو رمان، وضاحية البلدية، والتحرير، وغيرها من أحياء المدينة.