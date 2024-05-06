ملف العمل في "الجمهورية الجديدة" |الحلقة الخامسة.."برنامج الفحص المهني مع السعودية"..

أعلن حسن شحاتة وزير العمل، يوم 29 يناير 2024، عن بدء تنفيذ برنامج الفحص المهني، بين مصر والسعودية، وذلك بشكل تجريبي داخل مركز التدريب المهني في بولاق الدكرور، ودعا الشباب الراغب في الحصول على شهادة فحص، واختبار مهني، على مهن: السباكة، والكهرباء، وميكانيكا السيارات، والنجارة، واللحام، التقديم على المنصة " PACC "، أن يحرص على التواجد، وذلك للحصول على شهادة مجانية، تعزز من امتلاكه للمهارات الحرفية التي تحتاجها المملكة العربية السعودية. وشهادات الفحص المهني، واحدة من أبرز بروتوكولات التعاون بين وزارة العمل المصرية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، بهدف تصدير عمالة مصرية ماهرة ومدربة على المهن التي تحددها وتحتاجها " المملكة ".

تلك الشهادات ستؤكد مصداقية المهنة، ومهارة الراغب في السفر، فيها، وذلك للقضاء على الشهادات، والصفات المهنية المضروبة التي تهدد مستقبل العامل المصري في الخارج، وتجعله لا يعمل بشكل مستدام..يشار هنا إلى أن مدة سريان شهادة الفحص المهني 5 سنوات.

وكان حسن شحاتة وزير العمل، ونظيره السعودي أحمد الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، قد شهدا بأحد فنادق القاهرة، في أكتوبر 2023، توقيع " مذكرة تفاهم "، و" اتفاقية الفحص المهني " بهدف التحقق من امتلاك العامل المصري للمؤهلات والمهارات المطلوبة للعمل في السعودية، وضخ عمالة مصرية ماهرة جديدة في " سوق المملكة ".. ويأتي تنفيذ برنامج " الفحص المهني " كاختبار لقياس المهارة قائما على فحص " نظري وعملي " للعمالة المهنية المصرية الراغبة بالعمل في المملكة العربية السعودية، عن طريق شركات إلحاق عمالة مرخصة لها فروع في " البلدين "، وذلك في مجال تخصصهم مما يساهم في رفع مستوى جودة المهارة والإنتاجية في سوق العمل السعودي، ويحقق الاستقرار للعامل، حيث ينفذ برنامج الفحص المهني من خلال مراكز اختبارات متخصصة داخل مصر، يحصل منها الراغب في العمل على شهادة تؤهله للعمل، وتكون دليل على مهاراته في المهنة التي سيعمل بها في الخارج.

إن العلاقات المصرية – السعودية، علاقات راسخة في أعماق التاريخ، وأن التعاون بينهما في كل المجالات نموذجا يحتذى به، في تحقيق الأهداف المرجوة نحو التنمية والعمل المشترك، فسوق العمل السعودي الذي يشهد استقرارا مستمرا، بفضل الجهود التي تبذلها قيادة " المملكة ".

كما أن سوق العمل في السعودية تستوعب الآن أعدادا كبيرة من العمال المصريين، وأن " مصر " و" المملكة " حريصتان على التعاون والتنسيق في كل مجالات العمل، بما يعود بالفائدة على الطرفين، وأن مصر حريصة أيضا على تقديم عمالة مصرية ماهرة ومدربة جديدة لسوق عمل سعودية، وغيرها من الأسواق العربية، والأجنبية، في إطار سياساتها التي تنفذها بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بأهمية تعليم، وتدريب، وتأهيل، وتنمية مهارات الشباب المصري تماشيا مع المتغيرات والتحديات التي تواجه أسواق العمل بالخارج.

ويثمن الوزير شحاتة مذكرة التفاهم، وبرنامج الفحص المهني، التي دخلت بالفعل حيز التنفيذ، ويقول إن ما يحدث تطور جديد في العلاقات المصرية السعودية في مجال العمل، مؤكدا على ثقته في نجاح هذا البرنامج الذي يخدم سوق عمل السعودية، ويؤكد نجاح تجربة الدولة المصرية في عملية التدريب وربطه باحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج.