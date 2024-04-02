الخطوط الجوية النمساوية تلغي 92 رحلة بعد غد الخميس بسبب الإضراب

أعلنت الخطوط الجوية النمساوية اليوم الثلاثاء، عن إلغاء ٩٢ رحلة بعد غد الخميس بسبب إضراب جديد لموظفي الشركة بعد أسبوع واحد من إضراب مماثل.

وقال بيان لإدارة الشركة اليوم الثلاثاء، إن اجتماع قيادات الشركة مع نقابة عمال الشركة لم يسفر عن أي تقدم في الخلاف الحالي حول تعديل الأجور.

ولفت البيان إلى أنه تم بالفعل إبلاغ الركاب المتأثرين البالغ عددهم نحو ٨ آلاف راكب وتسهيل إجراءات إعادة الحجز لهم، حيث كان من المقرر في الأصل تسيير ٣٢٥ رحلة جوية يوم الخميس.

يشار إلى أن النقابة العمالية لموظفي الشركة تدعو إلى تعديل مستوى أجور القوى العاملة في الخطوط الجوية النمساوية ليتوافق مع مستوى مجموعة " لوفتهانزا" القابضة ومع ذلك لم تظهر الشركة النمساوية حتى الآن أي نية للامتثال لهذا الأمر.

وقدرت شركة الطيران النمساوية الأضرار المالية الناجمة حتى الآن عن الإضرابات بنحو 24 مليون يورو.