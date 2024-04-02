خارجية الشيوخ: نتطلع لاستكمال مسارات البناء فى كل قطاع من قطاعات الحياة الزراعية والصناعية والعمرانية

عبرت النائبة سماء سليمان، وكيلة لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ وأمينة الشؤون السياسية بحزب حماة الوطن، عن سرورها واعتزازها بالمناسبة التاريخية والحدث العالمي لتنصيب الرئيس السيسي، وتقديرها للخطاب الذي ألقاه والذي تميز بالوضوح والرؤية المستقبلية.

وأكدت سماء سليمان أن بداية الولاية الجديدة للرئيس السيسي تمثل مرحلة مهمة في تاريخ مصر، حيث يتجدد فيها العهد بمواصلة مسيرة العطاء والتطوير في جميع المجالات الحيوية للبلاد، بما في ذلك الزراعة والصناعة والبنية التحتية والشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدولية.

ودعت أمينة الشؤون السياسية بحزب حماة الوطن، عن صادق أمنياتها بالتوفيق للرئيس السيسي في مسيرته التي بدأها منذ ٢٠١٤ ، نحو التنمية والبناء والاستقرار والعبور بمصرنا الغالية إلى بر الأمان، وبناء الجمهورية الجديدة للمصريين.

ودعت نائبة حماة الوطن جموع الشعب المصري العظيم للوقوف خلف قيادته الحكيمة من أجل تحقيق المزيد من التقدم والتنمية والازدهار في مصرنا الغالية.