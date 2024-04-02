التصريح بدفن جثة شاب توفى بحادث انقلاب سيارة في أكتوبر

تباشر النيابة العامة بأكتوبر التحقيقات حول وفاة أحد الأشخاص، وإصابة 6 آخرون في حادث مروري مروع وقع في مدينة 6 أكتوبر بالجيزة.

وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة كما استعلمت عن الحالة الصحية للمصابين تمهيداً لسؤالهم حول الواقعة كما صرحت بدفن جثة المتوفى

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا بالحادث، وعلى الفور انتقلت الجهات الأمنية وسيارات الإسعاف لموقع الحادث، حيث تبين أن سيارة ربع نقل كانت تسير على الطريق تعرضت لحادث انقلاب بسبب انحراف عجلة القيادة بيد السائق، مما أدى إلى انقلابها ووقوع الحادث الذي أسفر عن وفاة شخص وإصابة 6 آخرين جرى نقلهم إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.