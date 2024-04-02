فلسطين.. قوات الاحتلال تعتقل شابا من داخل البلدة القديمة في مدينة نابلس

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت باعتقال شابا فلسطينيا من داخل البلدة القديمة بنابلس، بعد إصابته في قدميه.

ومنذ قليل، أفادت مصادر طبية فلسطينية، بانتشال 6 جثامين لعمال إغاثة أجانب وشهيد فلسطيني جراء القصف الإسرائيلي الذي تعرضت له سيارتهم غرب دير البلح.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني اليوم، أن الطواقم الطبية تتعامل مع إصابة بالرصاص الحي في الرجل بمخيم قلنديا .

وأطلق الاحتلال الإسرائيلي النار بشكل مكثف بالإضافة إلى تنفيذ عدد من القصفات المدفعية بشكل متقطع في منطقة المغراقة ووادي غزة شمال مخيم النصيرات وسط غزة.

كما استشهد طفل فلسطيني وأصيب 20 شخصًا آخرين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي على مسجد البشير في دير البلح وسط قطاع غزة.