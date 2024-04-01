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الإثنين 01 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

رئيس جامعة مطروح يشهد حفل الإفطار الجماعي لـ“طلاب من أجل مصر”.. صور

رئيس جامعة مطروح
رئيس جامعة مطروح يشهد حفل الإفطار الجماعي
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شهد الدكتور مصطفى النجار، رئيس جامعة مطروح، مساء اليوم الإثنين، حفل الإفطار الجماعي الذي نظمته أسرة “طلاب من أجل مصر”، بحضور الدكتور محمود عباس القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعبد العظيم سالم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، والدكتور صابر الشرقاوي مدير عام شئون القرآن بالمنطقة الأزهرية، وعمداء ووكلاء كليات الجامعة، أعضاء هيئة التدريس ومنسوبي الجامعة وطلابها، وذلك بالحرم الجامعي في مدينة مرسى مطروح.

وأعرب رئيس جامعة مطروح، في كلمته عن سعادته بالأجواء الرمضانية التي شهدها الحرم الجامعي، مشيدًا بالجو الأسري الذي شهده الإفطار الجماعي مما يعزز ويدعم العلاقات الاجتماعية بين أسرة الجامعة، ويعكس عمق المحبة والألفة.

وأثنى رئيس الجامعة، على دور الطلاب في التنظيم الجيد والخروج بالاحتفالية بتلك الصورة المشرفة واللائقة، مؤكدا أنهم قادة المستقبل الذين يحملون على عاتقهم الإرتقاء ببلدنا الحبيب مصر.

وهنأ الدكتور محمود عباس الحضور بشهر رمضان الكريم، متوجهًا بالشكر إلى الدكتور مصطفى النجار رئيس الجامعة، لدعمه مثل هذه الفعاليات والأنشطة الطلابية، مشيرًا إلى أن تنظيم هذه الفعاليات يعمل على تعزيز الإنتماء للجامعة والإرتقاء بها.

ومن جانبه توجه الدكتور ياسر غنيم، منسق أسرة طلاب من أجل مصر بالجامعة، بخالص الشكر إلى الدكتور مصطفى النجار لدعمه المستمر للطلاب وتوجيهاته لظهور تلك الفعالية بالصورة التي تليق بالجامعة.

رئيس جامعة مطروح يشهد حفل الإفطار الجماعي

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