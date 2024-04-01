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الإثنين 01 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة القبطية

رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي لبداية فترة رئاسية جديدة

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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تهنئ الطائفة الإنجيلية بمصر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، بمناسبة بداية فترة رئاسية جديدة، نثق خلالها في تحقيق أحلام المصريين والتقدم والازدهار للبلاد.

"السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، بالأصالةِ عن نفسي وبالإنابة عن أعضاء المجلس الإنجيلي العام ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمِصر، وأعضاء هيئة الأوقاف الإنجيلية، أبعثُ لسيادتِكم  بخالصِ التهاني القلبية بمناسبة بداية فترة رئاسية جديدة، راجيًا من الله أن يحفَظَكم ويحفظَ مصرنا الغالية. لقد قدمتَ مثالًا في الإخلاص وحب الوطن والعمل لتحقيق الجمهورية الجديدة. أصلي لأجل سيادتكم وبلادنا العظيمة مصر ومن أجل مستقبل يمتلئ بالبركة والخير على المصريين".

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