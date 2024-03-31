ads
الأحد 31 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

رغم معارضة بايدن.. نتنياهو يؤكد على دخول قوات الاحتلال رفح

نتنياهو
نتنياهو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قام رئيس الوزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالإعلان اليوم، أن دخول القوات الإسرائيلية إلى مدينة رفح في قطاع غزة سيتم على الرغم من معارضة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأكد في مؤتمر صحفي أن الضغط العسكري على حماس هو الطريقة الوحيدة لإعادة المختطفين من قطاع غزة، ورفض الدعوة لإجراء انتخابات مبكرة قبل تحقيق أهداف الحرب.

وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي قتل أكثر من 200 من "المخربين" في مستشفى الشفاء بمدينة رفح.

وتستمر العمليات العسكرية في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية حماس، عملية "طوفان الأقصى" واطلقت الآلاف من الصواريخ على إسرائيل واقتحمت بلدات قريبة من القطاع.

بايدن نتنياهو الاحتلال الإسرائيلي القوات الإسرائيلية غزة الرئيس الأمريكي حماس