ads
الأحد 31 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

محافظ كفر الشيخ: توزيع 2000 شنطة رمضان على الأسر الأولى بالرعاية

بالتنسيق مع الأوقاف

توزيع صكوك الإطعام
توزيع صكوك الإطعام بكفرالشيخ
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأحد ، عن توزيع 2000 شنطة رمضان، على الأسر الأولى بالرعاية في مراكز كفرالشيخ وقلين والرياض، تسلمتها مديرية التضامن الإجتماعي من مديرية الأوقاف، ضمن جهود الدولة للتخفيف عن كاهل الأسر الأولي بالرعاية خلال شهر رمضان المبارك، وتحقيق التكافل الإجتماعي بين مختلف فئات المجتمع، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.

أكد محافظ كفرالشيخ، حرص الدولة على تقديم كافة أوجه الدعم للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، خاصة خلال شهر رمضان المبارك، معربًا عن شكره وتقديره لوزارة الأوقاف على دعمها المتواصل للمحافظة في مختلف المجالات، خاصة في مجال التكافل الإجتماعي، مؤكدًا  حرص المحافظة على توفير كافة سبل الدعم للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا.

جاء ذلك بحضور اللواء عبدالغفار الديب، السكرتير العام المساعد، والشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف، وعدد من القيادات التنفيذية.

IMG-20240331-WA0074
IMG-20240331-WA0074
IMG-20240331-WA0066
IMG-20240331-WA0066
IMG-20240331-WA0069
IMG-20240331-WA0069
IMG-20240331-WA0070
IMG-20240331-WA0070
الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف مديرية أوقاف كفر الشيخ الأسر الأولى بالرعاية محافظ كفرالشيخ توزيع صكوك الإطعام بكفر الشيخ مديرية التضامن الاجتماعي بكفرالشيخ