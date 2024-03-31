محافظ كفر الشيخ: توزيع 2000 شنطة رمضان على الأسر الأولى بالرعاية

أعلن اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأحد ، عن توزيع 2000 شنطة رمضان، على الأسر الأولى بالرعاية في مراكز كفرالشيخ وقلين والرياض، تسلمتها مديرية التضامن الإجتماعي من مديرية الأوقاف، ضمن جهود الدولة للتخفيف عن كاهل الأسر الأولي بالرعاية خلال شهر رمضان المبارك، وتحقيق التكافل الإجتماعي بين مختلف فئات المجتمع، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.

أكد محافظ كفرالشيخ، حرص الدولة على تقديم كافة أوجه الدعم للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، خاصة خلال شهر رمضان المبارك، معربًا عن شكره وتقديره لوزارة الأوقاف على دعمها المتواصل للمحافظة في مختلف المجالات، خاصة في مجال التكافل الإجتماعي، مؤكدًا حرص المحافظة على توفير كافة سبل الدعم للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا.

جاء ذلك بحضور اللواء عبدالغفار الديب، السكرتير العام المساعد، والشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف، وعدد من القيادات التنفيذية.

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