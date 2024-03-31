تأجيل استئناف الملحن أحمد حجازي على حبسه بتهمة ازدراء الأديان

أجلت محكمة جنح مستأنف النزهة استئناف الملحن أحمد حجازي على حكم حبسه 6 أشهر وكفالة 2000 جنيه بتهمة ازدراء الأديان لجلسة 21 ابريل.

وكانت محكمة جنح النزهة، قضت بحبس الملحن أحمد حجازي 6 أشهر وكفالة 2000 جنيه، بتهمة ازدراء الأديان، بعدظهوره في مقطع فيديو وهو يقرأ القرآن على ألحان العود.