ads
الأحد 31 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

تأجيل استئناف الملحن أحمد حجازي على حبسه بتهمة ازدراء الأديان

ارشيفية
ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أجلت محكمة جنح مستأنف النزهة  استئناف الملحن أحمد حجازي على حكم حبسه 6 أشهر وكفالة 2000 جنيه بتهمة ازدراء الأديان لجلسة 21 ابريل.
وكانت محكمة جنح النزهة، قضت بحبس الملحن أحمد حجازي 6 أشهر وكفالة 2000 جنيه، بتهمة ازدراء الأديان، بعدظهوره في مقطع فيديو وهو يقرأ القرآن على ألحان العود.

تاجيل استئناف الملحن أحمد حجازي ازدراء الأديان