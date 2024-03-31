أجلت محكمة جنح مستأنف النزهة استئناف الملحن أحمد حجازي على حكم حبسه 6 أشهر وكفالة 2000 جنيه بتهمة ازدراء الأديان لجلسة 21 ابريل.
وكانت محكمة جنح النزهة، قضت بحبس الملحن أحمد حجازي 6 أشهر وكفالة 2000 جنيه، بتهمة ازدراء الأديان، بعدظهوره في مقطع فيديو وهو يقرأ القرآن على ألحان العود.
حوادث وقضايا
تأجيل استئناف الملحن أحمد حجازي على حبسه بتهمة ازدراء الأديان
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أجلت محكمة جنح مستأنف النزهة استئناف الملحن أحمد حجازي على حكم حبسه 6 أشهر وكفالة 2000 جنيه بتهمة ازدراء الأديان لجلسة 21 ابريل.
أجلت محكمة جنح مستأنف النزهة استئناف الملحن أحمد حجازي على حكم حبسه 6 أشهر وكفالة 2000 جنيه بتهمة ازدراء الأديان لجلسة 21 ابريل.