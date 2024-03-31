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الأحد 31 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

بالفيديو.. خبير اقتصادي: الدولة اتخذت إجراءات لدعم نشاط القطاع الخاص

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
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قال الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي، إن زيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أمس لمدينة العاشر من رمضان جاءت في توقيت مهم جدا، وبعد ساعات من اعتماد مجلس إدارة صندوق النقد الدولي للمراجعة الأولى والثانية المصرية. 
وأضاف "جاب الله" في مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" على فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الأحد، أن الدولة المصرية اتخذت عدد من الإجراءات ومن أهمها تحرير سعر الصرف وهو ما يدعم النشاط الصناعي والاقتصادي في مصر.

وتابع، أن الدولة نفذت كل مطالب المستثمرين، مؤكدا أن الدولة تدعم القطاع الخاص والأنشطة الاقتصادية بشكل عام، مضيفا: "المواطن شايف حجم المشروعات التي نفذتها الدولة والثقة موجودة بين مواطن ودولته". 
 

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء العاشر من رمضان صندوق النقد الدولي تحرير سعر الصرف