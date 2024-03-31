تأهل 6 سباحين من الأصحاء َوذوي الهمم لتتابع عبور المانش أغسطس المقبل

أعلن السباح خالد شلبي وكيل الاتحاد الانجليزي لعبور المانش عن تأهل ٦ سباحين من الاصحاء وذوي الهمم للمشاركة في تتابع عبور بحر المانش في اغسطس القادم بعد خوضهم تدريبات سباحة مكثفة في مياه الغردقة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وتحت قيادة كابتن خالد شلبي عابر المانش بذراع واحد والسباحة الأولمبية شيرويت حافظ.

وأضاف شلبي في تصريح صحفي اليوم الأحد، أن السباحين الأصحاء هم شيروت حافظ، كريم عاصم، محمد ابو الوفا، وليد زايد، والسباحين ذوى الهمم هم فيصل القصيبي سعودي الجنسية، ومحمد كرم مصري.

وأوضح شلبي خبير المانش العالمي، أن التتابع يهدف إلى دمج ذوى الهمم مع الاصحاء حتى يصبحوا نسيج واحد في المجتمع ويكون لذوى الهمم عائد وناتج في الدخل القومي المصري، من خلال تأهيلهم للبطولات الدولية مع الأصحاء.

وأشار إلى أن اختيار السباح السعودي فيصل القصيبي من ذوى الهمم للمشاركة في التتابع ليصبح اول سباح من فئة داون سيندرم في الشرق الأوسط يشارك في محاولة لعبور المانش ويعيد امجاد المملكة العربية السعودية للسباحة الطويلة بعد غياب أكثر من ٤٠ عاما، ودمج مصر والسعودية في عمل رياضي مشترك.